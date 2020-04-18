Губернатор Мурманской области призывает северян оставаться дома и не ходить в храм на Пасху

18 Апр 2020 2020-04-18T17:47:00+03:00

Андрей Чибис предлагает посмотреть церковную службу по телевизору или в соцсетях

Изменить размер текста: A A

К светлому празднику Пасхе, который вот-вот наступит, готовится и глава заполярного региона Андрей Чибис. Вместе с семьей, в теплом кругу, он печет куличи и красит яйца.

- Смотрю на сына и тоже вспоминаю себя, как в детстве особенно нравилось готовиться к Пасхе. Тогда всех этих наборов не было, красили яйца луковой шелухой и свеклой, но все вместе и очень весело. Очень люблю этот праздник, - поделился губернатор Мурманской области на личной странице в соцсетях.

Вместе с тем из-за коронавируса Андрей Чибис просит северян на Пасху остаться дома, и вместо похода в храм посмотреть церковную службу онлайн.

- На богослужение мы не пойдем, будем смотреть его по телевизору. Те, кто перестал смотреть телевизор, присоединяйтесь онлайн, трансляция будет в социальных сетях. Давайте все останемся дома, это сейчас очень важно. Берегите себя и близких, - отметил глава региона.

Напомним: прямая трансляция пасхальной службы в Мурманске состоится 19 апреля 2020 года в 23.45. Богослужение в режиме онлайн пройдет в Свято-Никольском кафедральном соборе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасха в Мурманске 2020: где освятить куличи, как пройдут службы, обращение митрополита. Мы выяснили, как будет проходить один из главных православных праздников во время пандемии коронавируса (Подробности)

Придется подождать: благодатный огонь посетит Мурманск только после карантина. Коронавирус внес свои коррективы в светлый праздник Пасхи (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU