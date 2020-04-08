Нужна ли во время самоизоляции жителям Мурманска справка, чтобы ходить в магазин
С 6 апреля режим обязательной для всех жителей Мурманской области самоизоляции продлен до 30 числа включительно. Причин выйти из дома не так уж много, среди них - покупки и работа.
Все северяне, которые в эти нерабочие для почти всей страны дни, должны ходить на работу, должны иметь при себе справку от работодателя. Новым постановлением правительства региона №181-ПП прописана и другая бумага - пояснительная для тех, кто... хочет в магазин.
Дело в том, что затариться едой и другим необходимым можно или в ближайшем продуктовом магазине, или в любом гипер- и супермаркете города. Но до большой торговой точки еще добраться надо, как объяснить полицейским, которые сейчас проверяют соблюдение режима самоизоляции, что ты не гуляешь, а идет по важному делу?
В постановлении есть пример объяснительной, в котором описывается причина выхода на улицу и маршрут следования. Северяне сразу запереживали: получается, что ты сам себе должен выписать справку? А если дома нет принтера, от руки писать? И масса других вопросов. Бумагомарательство да и только!
В правительстве Мурманской области объяснили, что северянами сами себе выписывать справки не надо. Такую форму надо будет заполнить, если на улице остановят сотрудники полиции.
Образец объяснительной. Фото: правительство Мурманской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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