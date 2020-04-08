Нужна ли во время самоизоляции жителям Мурманска справка, чтобы ходить в магазин

8 Апр 2020 2020-04-08T10:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 апреля режим обязательной для всех жителей Мурманской области самоизоляции продлен до 30 числа включительно. Причин выйти из дома не так уж много, среди них - покупки и работа.

Все северяне, которые в эти нерабочие для почти всей страны дни, должны ходить на работу, должны иметь при себе справку от работодателя. Новым постановлением правительства региона №181-ПП прописана и другая бумага - пояснительная для тех, кто... хочет в магазин.

Дело в том, что затариться едой и другим необходимым можно или в ближайшем продуктовом магазине, или в любом гипер- и супермаркете города. Но до большой торговой точки еще добраться надо, как объяснить полицейским, которые сейчас проверяют соблюдение режима самоизоляции, что ты не гуляешь, а идет по важному делу?

В постановлении есть пример объяснительной, в котором описывается причина выхода на улицу и маршрут следования. Северяне сразу запереживали: получается, что ты сам себе должен выписать справку? А если дома нет принтера, от руки писать? И масса других вопросов. Бумагомарательство да и только!

В правительстве Мурманской области объяснили, что северянами сами себе выписывать справки не надо. Такую форму надо будет заполнить, если на улице остановят сотрудники полиции.

Образец объяснительной. Фото: правительство Мурманской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Въезд и выезд на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли (Подробности)

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию». Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU