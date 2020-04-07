Северного оленя, обитающего в Мурманской области, занесли в Красную книгу

7 Апр 2020 2020-04-07T11:38:15+03:00

На оленей в Мурманской области теперь можно любоваться, а не охотиться. Фото: Александр ГЛУЗ

Под федеральную охрану наконец попали западная и восточная популяции

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Весной 2017 года в Мурманской области ввели мораторий на охоту на диких северных оленей. Эти животные очень страдали от браконьеров, и численность их стала с угрожающей скоростью сокращаться. Запрет ввели сроком на три года.

Впрочем, некоторые эксперты посчитали, что обитающих на Кольском полуострове надо защищать более длительный срок. Поэтому их предложили включить в Красную книгу РФ. Северный олень (европейский подвид, западная популяция) был занесен в региональную Красную книгу.

И в Москве предложение из Заполярья услышали. Минюст России утвердил приказы Минприроды РФ о перечне объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В обновленный список вошли 29 видов птиц и 14 млекопитающих, в том числе мурманская западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции. Теперь на них нельзя охотиться. Забой разрешен только в домашних хозяйствах.

Также в федеральное издание занесли серого гуся, тоже обитающего в Мурманской области. До этого он был в региональной Красной книге.

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