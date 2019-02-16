Дикого северного оленя предлагают занести в Красную книгу РФ
В Мурманской области до 2020 действует мораторий на отстрел дикого северного оленя. В правительстве региона всерьез рассматривают продлить запрет.
Браконьеры и охотники серьезно подорвали численность этих животных. В Красной книге Заполярья дикий северный европейский олень (западная популяция) имеет статус "редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". По мнению ученых, это повод включить вид в Красную книгу РФ.
Тему обсудили на последнем заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области.
- Члены комиссии были единогласны в своей позиции о необходимости принятия дополнительных мер охраны дикого северного оленя. И пришли к выводу о целесообразности занесения в региональную Красную книгу дикого северного оленя, а также о направлении предложений в федеральное ведомство о его занесении в Красную книгу Российской Федерации, работа по обновлению которой ведется в настоящее время, - уточнили в пресс-службе правительства региона.
Еще один важный момент, который обсудили на встрече, это монтиторинг других краснокнижных животных полуострова: совы, обыкновенной гаги, рыси, косули.
ИСТОЧНИК KP.RU