2019-02-16T15:52:08+03:00
Общество

Дикого северного оленя предлагают занести в Красную книгу РФ

В Мурманской области обсудили, как защитить животных, число которых опасно сократилось
Мария ПАШЕНКОВА
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До 2020 года в Мурманской области действует мораторий на отстрел диких оленей. Фото: архив "КП"До 2020 года в Мурманской области действует мораторий на отстрел диких оленей. Фото: архив "КП"
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В Мурманской области до 2020 действует мораторий на отстрел дикого северного оленя. В правительстве региона всерьез рассматривают продлить запрет.

Браконьеры и охотники серьезно подорвали численность этих животных. В Красной книге Заполярья дикий северный европейский олень (западная популяция) имеет статус "редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". По мнению ученых, это повод включить вид в Красную книгу РФ.

Тему обсудили на последнем заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области.

- Члены комиссии были единогласны в своей позиции о необходимости принятия дополнительных мер охраны дикого северного оленя. И пришли к выводу о целесообразности занесения в региональную Красную книгу дикого северного оленя, а также о направлении предложений в федеральное ведомство о его занесении в Красную книгу Российской Федерации, работа по обновлению которой ведется в настоящее время, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Еще один важный момент, который обсудили на встрече, это монтиторинг других краснокнижных животных полуострова: совы, обыкновенной гаги, рыси, косули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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