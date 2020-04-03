Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на кашляющих пассажиров общественного транспорта могут вызвать полицию
Несмотря на режим самоизоляции, который ввели в Мурманской области из-за коронавируса, ездить по делам и на работу некоторым жителям областного центра все-таки приходится. Для того, чтобы обезопасить пассажиров, в общественном транспорте Мурманска постоянно проводится дезинфекция – ручки, поручни обрабатываются в течении всего рабочего дня. А на тех, кто слишком сильно кашляет, да и вовсе подозрительно себя ведет в троллейбусе или автобусе, могут даже вызвать полицию.
- В крайних случаях кондуктор может обратиться в правоохранительные органы или вызвать скорую помощь. Но вообще мы не можем высаживать больных людей. Можем лишь сделать замечание, если человек кашляет, не прикрываясь, или посоветовать ему обратиться в медучреждение. Кроме того, стараемся, чтобы все пассажиры соблюдали по возможности дистанцию в полтора метра, - рассказал «КП» гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.
Напомним: за льготные транспортные карты на апрель можно вернуть деньги, если по ним не совершалось поездок.
Дезинфекция общественного транспорта в Мурманске.Автор: Подслушано в Мурманске №1
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ИСТОЧНИК KP.RU
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