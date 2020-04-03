Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на кашляющих пассажиров общественного транспорта могут вызвать полицию

3 Апр 2020 2020-04-03T16:25:22+03:00

Кондукторы могут посоветовать больному пассажиру обратиться к врачу, а в крайнем случае - вызвать полицию или скорую. Фото: администрация МО

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Несмотря на режим самоизоляции, который ввели в Мурманской области из-за коронавируса, ездить по делам и на работу некоторым жителям областного центра все-таки приходится. Для того, чтобы обезопасить пассажиров, в общественном транспорте Мурманска постоянно проводится дезинфекция – ручки, поручни обрабатываются в течении всего рабочего дня. А на тех, кто слишком сильно кашляет, да и вовсе подозрительно себя ведет в троллейбусе или автобусе, могут даже вызвать полицию.

- В крайних случаях кондуктор может обратиться в правоохранительные органы или вызвать скорую помощь. Но вообще мы не можем высаживать больных людей. Можем лишь сделать замечание, если человек кашляет, не прикрываясь, или посоветовать ему обратиться в медучреждение. Кроме того, стараемся, чтобы все пассажиры соблюдали по возможности дистанцию в полтора метра, - рассказал «КП» гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Напомним: за льготные транспортные карты на апрель можно вернуть деньги, если по ним не совершалось поездок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/770704" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция общественного транспорта в Мурманске.Автор: Подслушано в Мурманске №1

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