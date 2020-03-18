В Мурманске для кондукторов и водителей общественного транспорта шьют самодельные медицинские маски

18 Март 2020 2020-03-18T15:38:26+03:00

Сотрудники компании-перевозчика не стали унывать, а взяли производство масок в свои руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие меры сотрудники «Электротранспорта» принимали и во время эпидемии свиного гриппа

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Чтобы обезопасить себя от коронавируса, жители Мурманска опустошили все аптеки города от медицинских масок и антисептиков. Купить средства защиты проблематично, а всех часто контактирующих с населением принуждают их носить. Что же делать? Сотрудники «Электротранспорта» уже практиковали пошив самодельных масок в период эпидемии свиного гриппа три года назад. Распространение коронавируса – самое время вспомнить навык.

- Так как в продаже средств по мерам предосторожности нет, а ближайшие поставки с заводов ожидаются только в мае, пришлось снова этим заняться. У нас есть работники, которые занимаются пошивом чехлов для сидений в автобусах и троллейбусах, они и шьют маски для всех сотрудников. В настоящий момент сделали порядка 1000 штук, этого количества хватает на всех, кто контактирует с населением. Стерильный материал покупаем в аптеке, - рассказал «КП» генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

На обработку автобусов и троллейбусов тоже обратили особое внимание.

- Дезинфекция транспорта значительно усилена, задействовано большее количество людей. Мы начали заниматься этим вопросом 29 января, когда еще даже не было предписания Роспотребнадзора. При подготовке транспорта к работе обрабатываются все ручки, поручни. По мере возможности сейчас это делают и в течение всего рабочего дня, - отметил Сергей Коробков.

Фото: правительство Мурманской области.

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