Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составило 15 человек

3 Апр 2020 2020-04-03T09:33:16+03:00

В Мурманской области за сутки не изменилось число заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года

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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом в регионе. Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составляет 15 человек.

Один из их числа уже поправился и вернулся домой - речь идет о 19-летнем жителе Ирландии Александре Гассе.

Если число заболевших в Мурманской области за сутки не выросло, то вот количество человек с предварительно положительным диагнозом выросло с 14 до 19. 71 человек находится на обсервации, а 7 сняты с нее, 1405 человек - в самоизоляции.

Для противодействия COVID-19 управляющие компании, да и сами жильцы стали проводить уборку подъездов и их дезинфекцию. Главный перевозчик в Мурманске "Электротранспорт" обещает вернуть деньги за неиспользованные проездные или продлить их действие. В разные города региона, например, в Оленегорск, до сих пор закрыт въезд.

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