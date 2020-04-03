Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составило 15 человек
Оперативный штаб при правительстве Мурманской области опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом в регионе. Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составляет 15 человек.
Один из их числа уже поправился и вернулся домой - речь идет о 19-летнем жителе Ирландии Александре Гассе.
Если число заболевших в Мурманской области за сутки не выросло, то вот количество человек с предварительно положительным диагнозом выросло с 14 до 19. 71 человек находится на обсервации, а 7 сняты с нее, 1405 человек - в самоизоляции.
Для противодействия COVID-19 управляющие компании, да и сами жильцы стали проводить уборку подъездов и их дезинфекцию. Главный перевозчик в Мурманске "Электротранспорт" обещает вернуть деньги за неиспользованные проездные или продлить их действие. В разные города региона, например, в Оленегорск, до сих пор закрыт въезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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