Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос
Когда вы нанимаете дизайнера, чтобы он преобразил вашу квартиру, то подробно объясняете, что необходимо предусмотреть в новом интерьере для вашего комфорта. Когда речь идет об общественном пространстве, архитектору надо учесть мнения сотен, а то и и тысяч людей. Поэтому Центр городского развития Мурманской области просит северян пройти опрос, чтобы понять, какой они видят преображенную Долину Уюта.
- Мы планируем провести международный архитектурный конкурс концепций на разработку территории «Долина Уюта» в Мурманске. Полученные ответы помогут специалистам сформировать для участников конкурса правильное представление о городе и этом объекте, - объясняют в Центре городского развития Мурманской области.
Всего северянам предлагается ответить на 21 вопрос, в частности о том, на какой улице они живут и как представляют это давно полюбившееся горожанам место.
Тем более, что Москва готова выделить деньги, чтобы превратить Долину Уюта в рай для спортсменов.
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