2020-04-01T18:09:52+03:00
Общество

Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос

Разрабатывать концепцию любимого северянами места будут на международном архитектурном конкурсе
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманчанам предлагают пройти опрос и рассказать, какой они видят в будущем Долину Уюта. Фото: Центр городского развития Мурманской областиМурманчанам предлагают пройти опрос и рассказать, какой они видят в будущем Долину Уюта. Фото: Центр городского развития Мурманской области
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Когда вы нанимаете дизайнера, чтобы он преобразил вашу квартиру, то подробно объясняете, что необходимо предусмотреть в новом интерьере для вашего комфорта. Когда речь идет об общественном пространстве, архитектору надо учесть мнения сотен, а то и и тысяч людей. Поэтому Центр городского развития Мурманской области просит северян пройти опрос, чтобы понять, какой они видят преображенную Долину Уюта.

- Мы планируем провести международный архитектурный конкурс концепций на разработку территории «Долина Уюта» в Мурманске. Полученные ответы помогут специалистам сформировать для участников конкурса правильное представление о городе и этом объекте, - объясняют в Центре городского развития Мурманской области.

Всего северянам предлагается ответить на 21 вопрос, в частности о том, на какой улице они живут и как представляют это давно полюбившееся горожанам место.

Тем более, что Москва готова выделить деньги, чтобы превратить Долину Уюта в рай для спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос
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