Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос

1 Апр 2020 2020-04-01T18:09:52+03:00

Мурманчанам предлагают пройти опрос и рассказать, какой они видят в будущем Долину Уюта. Фото: Центр городского развития Мурманской области

Изменить размер текста: A A

Когда вы нанимаете дизайнера, чтобы он преобразил вашу квартиру, то подробно объясняете, что необходимо предусмотреть в новом интерьере для вашего комфорта. Когда речь идет об общественном пространстве, архитектору надо учесть мнения сотен, а то и и тысяч людей. Поэтому Центр городского развития Мурманской области просит северян пройти опрос, чтобы понять, какой они видят преображенную Долину Уюта.

- Мы планируем провести международный архитектурный конкурс концепций на разработку территории «Долина Уюта» в Мурманске. Полученные ответы помогут специалистам сформировать для участников конкурса правильное представление о городе и этом объекте, - объясняют в Центре городского развития Мурманской области.

Всего северянам предлагается ответить на 21 вопрос, в частности о том, на какой улице они живут и как представляют это давно полюбившееся горожанам место.

Тем более, что Москва готова выделить деньги, чтобы превратить Долину Уюта в рай для спортсменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболоченная территория в Долине Уюта должна стать центром притяжения мурманчан. Андрей Чибис анонсировал проект нового парка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU