Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: психолог из МЧС окажет северянам бесплатную психологическую помощь по Skype

31 Март 2020 2020-03-31T13:44:36+03:00

Обратиться к специалисту может любой житель Мурманской области каждый вечер с 20.00 до 22.00

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Справиться с пандемией коронавируса, когда каждый день приходится сидеть дома на самоизоляции, а кругом лишь известия об этом заболевании, довольно непросто. Поэтому, жители Мурманской области, которые оказались в плену паники, стресса, беспокойства и тревоги из-за сложившейся ситуации, могут обратиться к опытному психологу – сотруднику МЧС, который бесплатно окажет помощь в онлайн-формате.

- Вспышка коронавируса по-разному повлияла на людей. Понятно, что в такие времена люди могут испытывать потрясение из-за постоянно меняющихся предупреждений, растущего числа зараженных и полной неопределенности того, что же будет дальше. Но можно перенести все, что угодно, если ты не один…Поэтому, каждый вечер с 20.00 по 22.00 я готов бесплатно оказать поддержку по Skype. 10-летний опыт работы психологом в МЧС поможет мне в этом, - сообщил на личной странице в соцсетях психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области Михаил Ершов.

Обратиться к специалисту и задать вопросы по консультациям можно, написав Михаилу личное сообщение «Вконтакте».

Напомним: жители Заполярья могут также получить бесплатную психологическую помощь по телефону «горячей линии».

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ИСТОЧНИК KP.RU