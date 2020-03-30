2020-03-30T14:03:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: советы психолога во время карантина

Советы психолога – как не впасть в уныние на обязательной самоизоляции
Наталья ЛОБАНОВА
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Лучшее средство от хандры - заняться полезным делом.Лучшее средство от хандры - заняться полезным делом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус заставил сидеть всех жителей Мурманской области по домам, выходя на улицу только по особой нужде. А режим нон-стопного нахождения в квартире кого угодно может выбить из колеи. Как не впадать в уныние и тоску в это непростое время, «КП» рассказала специалист психологического центра в Мурманске «Здесь и теперь» Светлана Жданова.

- Ни в коем случае не нужно впадать в панику, поддаваться страху. Сожаления о том, что могло бы быть, если бы не карантин, ничего хорошего не дадут. Нужно думать, что можно сделать сейчас. Если человек живет в семье, то всегда есть возможность чем-то позаниматься совместно – приготовить новые блюда, посмотреть кино, поиграть в настольные игры. А если человек одинокий, то тут на помощь приходит Интернет: можно пообщаться в социальных сетях, по Skype. Найти новых друзей в виртуальной реальности. Да и дела домашние найдутся. Например, генеральная уборка или чтение интересной книги – очень хорошее времяпрепровождение, от всех проблем отвлекает, - отмечает психолог.

По словам Светланы Ждановой, нужно дать себе время на адаптацию, а затем просто переждать эту нелегкую пору, занимая себя разными полезными делами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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