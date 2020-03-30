2020-03-30T16:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции в Мурманской области: жителям Заполярья окажут бесплатную психологическую помощь

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону «горячей линии»
Наталья ЛОБАНОВА
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Специалисты помогут справиться с тревогой и паникой.Специалисты помогут справиться с тревогой и паникой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С постоянным режимом «сиди дома» справиться может не каждый. Тут и паника может накрыть, и тревога, и стресс. Особенно непросто сейчас приходится жителям Апатитов и Кировска, ведь эти города закрыли на карантин. Для психологической помощи северян заработала «горячая линия», куда можно обратиться, если беспокойство из-за коронавируса и самоизоляции никак не уходит.

- В нынешней ситуации легко подхватить даже не коронавирус, а психосоматическое заболевание. Поэтому, когда люди напуганы и встревожены, мы не можем оставаться в стороне. Окажем бесплатную психологическую помощь всем нуждающимся жителям Мурманской области, - поделилась с «КП» председатель апатитского отделения европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Вера Колесникова.

Специалисты экстренной помощи и практикующие психоаналитики принимают звонки с 30 марта.

Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг, а также в воскресенье, с 13.00 до 15.00 по телефону 8(902)13-44-177; а с 15.00 до 17.00 - по номеру 8(902)13-44-136.

3 апреля и 4 апреля звонки принимают по следующим номерам: с 11.00 до 13.00 – 8(953)307-25-75, с 13.00 до 15.00 - 8(902)13-44-177, с 15.00 до 17.00 - 8(902)13-44-136.

Конфиденциальность обращения гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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