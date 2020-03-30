Жительницу Апатитов накажут за драку в кафе

30 Март 2020 2020-03-30T11:04:20+03:00

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С чего начинаются практически любые разборки? Правильно, с бутылки-другой горячительной жидкости, а если они попадают в импульсивный женский организм, то и вовсе до беды недалеко. Так, в полицию Апатитов обратились медики, к которым поступила 34-летняя северянка с травмами. Оказалось, женщина отдыхала в кафе на улице Дзержинского. Апатитчанка что-то не поделила с другой посетительницей, и непродолжительная словесная перепалка закончилась дракой, а потом и больницей для потерпевшей.

- Конфликт разожгла 39-летняя не судимая жительница Апатитов. В полиции она призналась, что вела себя так из-за алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Она находится под подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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