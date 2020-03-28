Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты

28 Март 2020 2020-03-28T22:49:16+03:00

Гостиницы и отели Мурманской области пока не будут принимать постояльцев. Фото: Олег ФИЛОНОК

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В большом списке мест, которые временно не работают, пополнение. Напомним: сейчас в Мурманской области закрыты кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны, детские игровые комнаты, аквапарки, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, салоны красоты, солярии, бани и другое.

Новым постановлением Андрей Чибис ввел ограничения для мест, где останавливаются приезжие.

- С полуночи 29 марта начинается временная приостановка бронирования, приема и размещения гостей в отелях Мурманской области. Отели могут быть использованы под обсервацию и самоизоляцию, а также разрешено размещение людей в командировках и служебных поездках. Постояльцы, которые уже заехали в отели Мурманска и области, не будут иметь возможности продлить проживание, а на период проживания и до конца пребывания им необходимо соблюдать условия самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Помимо гостиниц запрещается размещение гостей в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санитарно-оздоровительных детских лагерях, хостелах, на турбазах, Все это должно снизить турпоток в область, что важно на фоне сложившейся ситуации. Ранее по этой же причине закрылись горнолыжные склоны региона. Также в правительстве Мурманской области рассматривают возможность закрыть рыбакам и туристам въезд в Териберку.

Также в правительстве региона министерству труда и соцразвития поручили приостановить мероприятия по организации отдыха и оздоровлению отдельных категорий граждан до 1 июня.

Фото: правительство Мурманской области.

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