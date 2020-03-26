2020-03-26T09:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области, новости на 26 марта 2020 года: северяне с какими болезнями должны быть на самоизоляции

В правительстве Мурманской области назвали список болезней, которые могут усугубиться из-за коронавируса
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жители Мурманской области, которые из-за возраста и болезней находятся в зоне риска, должны быть на самоизоляции.Жители Мурманской области, которые из-за возраста и болезней находятся в зоне риска, должны быть на самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 26 марта в Мурманской области вводятся новые правила. Так, все северяне старше 65 лет должны быть на обязательной самоизоляции.

И это не все ограничения. Согласно новому постановлению правительства региона, дома надо посидеть и жителям с заболеваниями, которые могут усугубиться из-за коронавируса.

К таким относятся сахарный диабет, другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, другие формы легочно-сердечной недостаточности, наличие трансплантированных органов или тканей, хроническая болезнь почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования, лейкоз.

- В условиях коронавирусной пандемии, наличие перечисленных хронических заболеваний является дополнительным фактором риска, - пояснили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Также в регионе закрыты бассейны, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, кинотеатры.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус. Новейшая партия тестов на коронавирус уже завезена в Мурманскую область (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат. Один человек в Мурманской области проходит лечение от коронавируса, 1318 человек на самоизоляции (Подробности)

Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск. Из-за коронавируса самолеты стали летать с 40 пассажирами на борту (Подробности)

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее. Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области - на похоронах число желающих попрощаться ограничивать не будут (Подробности)

Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ. Житель Апатитов мог заразиться на Кубе, Мурманска - в Амстердаме (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция
В Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти»
Октябрьский суд Мурманска заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева
В Мурманский морской рыбный порт пришли сотрудники ФСБ
В Мурманской области для детей проходит марафон #СтопКОРОНАВИРУС51
Коронавирус в Мурманской области, новости на 26 марта 2020 года: северяне с какими болезнями должны быть на самоизоляции
В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус
Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат
В Мурманске на Семеновском озере устроили стрельбу из пневматики
В Мончегорске дорожные полицейские помогли освободить автомобиль из снежного плена
Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск
Сотрудники МЧС в Мурманске расскажут, как обезопасить детей во время каникул
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее
В Хибинах по рыхлому снегу и крутым спускам-подъемам проехали вездеходы «Бурлак»
Контроль за реконструкцией автоподъезда к Териберке будет стоить 8,5 миллионов рублей
Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты
Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»
В Мончегорске нашли вмерзший в водосток труп мужчины
Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ
Директор МФЦ в Алакуртти получила 4,6 года условно за кумовство
Искать пропавшего в Печенгском заливе дайвера мешает погода