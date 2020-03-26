Коронавирус в Мурманской области, новости на 26 марта 2020 года: северяне с какими болезнями должны быть на самоизоляции

26 Март 2020 2020-03-26T09:13:53+03:00

Жители Мурманской области, которые из-за возраста и болезней находятся в зоне риска, должны быть на самоизоляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Мурманской области назвали список болезней, которые могут усугубиться из-за коронавируса

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С 26 марта в Мурманской области вводятся новые правила. Так, все северяне старше 65 лет должны быть на обязательной самоизоляции.

И это не все ограничения. Согласно новому постановлению правительства региона, дома надо посидеть и жителям с заболеваниями, которые могут усугубиться из-за коронавируса.

К таким относятся сахарный диабет, другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, другие формы легочно-сердечной недостаточности, наличие трансплантированных органов или тканей, хроническая болезнь почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования, лейкоз.

- В условиях коронавирусной пандемии, наличие перечисленных хронических заболеваний является дополнительным фактором риска, - пояснили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Также в регионе закрыты бассейны, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, кинотеатры.

Фото: правительство Мурманской области.

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