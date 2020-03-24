Из снежного плена дороги на Териберку спасли восемь человек

24 Март 2020 2020-03-24T10:02:53+03:00

Застрявшие в снежном плену машины пришлось выводить к Мурманску в сопровождении спецтехники и МЧС. Фото: МЧС по Мурманской области

В двух из шести застрявших авто бензин был на исходе

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Несмотря на неудачные попытки смельчаков пробиться по закрытой дороге к цивилизации, авантюристов-экстремалов меньше не становится. В последние несколько дней сильный ветер и метель принуждают дорожников то и дело перекрывать движение на самом сложном направлении в Заполярье – дороге Кола – Серебрянские ГЭС.

Так, например, 22 марта с 15.00 открыли проезд для легковушек, но уже через три с половиной часа вновь закрыли. Однако за это время на трассу из Териберки уже успели выехать несколько автомобилей. Правда, продвинуться далеко им не удалось – неподалеку от села они попали в снежный плен, вызволять из которого их пришлось спасателям.

- Поступила информация о застрявших на дороге Кола – Серебрянские ГЭС шесть легковых автомобилей, в двух из которых заканчивается бензин. В машинах – восемь человек, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Поскольку была угроза жизни и здоровью людей, на помощь им выдвинулись девять спасателей и семь единиц техники, а также оперативная группа МЧС и спецтехника, которая пробивала дорогу к попавшим в снежный плен. В итоге пробиться к застрявшим удалось: замерзших людей обогрели, почти обсохшие машины дозаправили, а затем организованной колонной во главе с дорожниками вывели их к Мурманску.

- Спасибо Автодору и МЧС за быструю помощь! Всю ночь и день чистили дорогу в Териберку, сопровождали колонну. Наши гости в восторге от организации и подготовки! Обещали приехать еще раз, но уже летом в Териберку, - поблагодарил своих спасителей Андрей Цвитун.

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