2020-03-14T15:24:59+03:00
Общество

«Ничего хорошего»: В Териберку приехал известный пранкер Вован

Владимир Кузнецов на себе прочувствовал заполярную метель
Елена МОЛОДЦОВА
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Вован оказался в Териберке в самый разгар метели. Фото: соцсетиВован оказался в Териберке в самый разгар метели. Фото: соцсети
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На смену туристам из Китая на побережье Баренцева моря устремились блогеры и пранкеры. Напомним: в начале марта жемчужину Мурманской области посетила блогер из Санкт-Петербурга @dasharru и рассказала подписчикам о нюансах, которые обязательно надо учитывать при планировании такой довольно экстремальной поездки.

Теперь по ее стопам в Териберку приехал известный пранкер Вован. Правда, что привело его на край света, пока неизвестно.

- Ничего хорошего. Связи почти нет, - крайне немногословно описывает вояж в своем Instagram Владимир Кузнецов. - Минус 5 где-то, снегопад и сильный ветер.

Подписичики уже начали высказывать предположения о цели визита пранкера на побережье Баренцева моря. Одна из версий – Вована отправили в ссылку.

Кстати, Владимир Кузнецов оказался в Териберку в самый разгар разыгравшейся в пятницу 13 метели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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