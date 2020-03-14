«Ничего хорошего»: В Териберку приехал известный пранкер Вован
На смену туристам из Китая на побережье Баренцева моря устремились блогеры и пранкеры. Напомним: в начале марта жемчужину Мурманской области посетила блогер из Санкт-Петербурга @dasharru и рассказала подписчикам о нюансах, которые обязательно надо учитывать при планировании такой довольно экстремальной поездки.
Теперь по ее стопам в Териберку приехал известный пранкер Вован. Правда, что привело его на край света, пока неизвестно.
- Ничего хорошего. Связи почти нет, - крайне немногословно описывает вояж в своем Instagram Владимир Кузнецов. - Минус 5 где-то, снегопад и сильный ветер.
Подписичики уже начали высказывать предположения о цели визита пранкера на побережье Баренцева моря. Одна из версий – Вована отправили в ссылку.
Кстати, Владимир Кузнецов оказался в Териберку в самый разгар разыгравшейся в пятницу 13 метели.
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