«Ничего хорошего»: В Териберку приехал известный пранкер Вован

14 Март 2020 2020-03-14T15:24:59+03:00

Вован оказался в Териберке в самый разгар метели. Фото: соцсети

Владимир Кузнецов на себе прочувствовал заполярную метель

Изменить размер текста: A A

На смену туристам из Китая на побережье Баренцева моря устремились блогеры и пранкеры. Напомним: в начале марта жемчужину Мурманской области посетила блогер из Санкт-Петербурга @dasharru и рассказала подписчикам о нюансах, которые обязательно надо учитывать при планировании такой довольно экстремальной поездки.

Теперь по ее стопам в Териберку приехал известный пранкер Вован. Правда, что привело его на край света, пока неизвестно.

- Ничего хорошего. Связи почти нет, - крайне немногословно описывает вояж в своем Instagram Владимир Кузнецов. - Минус 5 где-то, снегопад и сильный ветер.

Подписичики уже начали высказывать предположения о цели визита пранкера на побережье Баренцева моря. Одна из версий – Вована отправили в ссылку.

Кстати, Владимир Кузнецов оказался в Териберку в самый разгар разыгравшейся в пятницу 13 метели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороги на Териберку, Снежногорск и Гаджиево перекрыли из-за метели. МЧС рассказало, где можно переждать непогоду (Подробности)

В Москве завершились съемки мистического триллера про Кольскую сверхглубокую. Над отдельными сценами работали в Заполярном и Териберке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU