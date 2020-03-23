В Мурманске нашли фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны

23 Март 2020 2020-03-23T16:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники строительной организации в Мурманске наткнулись на необычный предмет, пока раскапывали землю на Нижнеростинском шоссе. Вещица была похожа на авиационную бомбу времен войны. Для безопасности место оцепили сотрудники правоохранительных органов, а опасную находку обследовали специалисты-взрывотехники заполярного ОМОН «Медведь».

- Росгвардейцы установили, что перед ними - фугасная авиационная бомба «ФАБ-50» со взрывателем времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОМОН передали снаряд военнослужащим морской инженерной службы Северного флота для дальнейшего уничтожения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Стоит отметить, что в Великую Отечественную войну Мурманск неоднократно атаковали с воздуха, в день враг совершал до 18 налетов и за годы войны сбросил на столицу Заполярья в общей сложности 185 тысяч бомб. По их числу мы уступаем только Сталинград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В баре Мурманска задержали мужчину, который поджег дымовую шашку. Также у разбуянившегося северянина нашли предмет, похожий на гранату (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU