Мурманские кинотеатры продолжают работать, несмотря на коронавирус
Многие культурные заведения Мурманска уже на время попрощались со своими зрителями из-за угрозы распространения нового COVID-19. Однако театры и областная филармония нашли выход из сложившейся ситуации – они проводят онлайн-трансляции.
А вот премьеры фильмов в Интернете кинопрокатчики показывать не могут, иначе дело попахивает пиратством. В связи с коронавирусом мурманским ксинема пришлось искусственно ограничить количество мест на сеансах до 49, но об уходе кинозаведений пока что никто не говорит. Хотя Минкульт рекомендовал на время остановить работу.
- Кинотеатры «Северное сияние», «Аврора» и «Мурманск» на сегодняшний день не закрываются, мы продолжаем работать. Однако если мест в кинозале больше 50, то администрация кинопредприятия бронирует оставшиеся. Зрители могут купить билет на любое из доступных мест, соблюдая безопасную дистанцию, - рассказала «КП» заместитель директора по кинопрокату в Мурманске Оксана Калинина.
В кинотеатре «Мираж Синема» тоже не пускают на премьеры фильмов свыше полусотни человек, а между зрителями обеспечили расстояние не менее одного метра.
- На территории кинотеатра в свободном доступе есть антисептики для рук, а в баре кинотеатра можно получить бесплатно влажную салфетку. Места общего пользования дезинфицируются. Сотрудникам заведения ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, - отмечают на официальном сайте кинотеатра «Мираж Синема».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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