В Хибинах по рыхлому снегу и крутым спускам-подъемам проехали вездеходы «Бурлак»

25 Март 2020 2020-03-25T14:09:41+03:00

Ни один вид наземного транспорта не повторит этот путь в межсезонье

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Вездеходы «Бурлак» отправились в экспедицию по Хибинским горам. Об этом сообщается в сообществе компании из Екатеринбурга «Вездеходы Макарова» - она производит железных коней. Покорять горы Мурманской области рискнули 25 человек: спасатели из разных регионов страны, водолазы и представители местных туристических организаций.

Повелители бездорожья гнали свои вездеходы по озеру Малый Вудъявр, ущелью Кукисвум, Кукисвумчоррскому перевалу и долине реки Кунийок. Группе предстояло добраться до базы МЧС у подножия горы Куэльпорр. В чем же особенность этого выезда? А в том, что проехать по такому маршруту в межсезонье не сможет ни один вид наземного транспорта. Это возможно только зимой и летом.

«Бурлаки» передвигались по глубокому свежевыпавшему снегу высотой в метр, крутым подъемам и спускам, а на некоторых участках нужно было двигаться под большим уклоном. За день участники экспедиции проехали около 60 километров, добрались до базы МЧС и вернулись обратно в Кировск.

Первопроходцами на "Бурлаке" стали 25 человек. Фото: МЧС Мурманской области

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