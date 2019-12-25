Северный флот наградили орденом Ушакова

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-25T14:35:42+03:00

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До недавнего времени у Северного флота была одна важная награда - орден Красного Знамени. В этом году добавилась еще одна - орден Ушакова.

Вручил ее 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны верховный главнокомандующий вооруженными силами - президент Владимир Путин. Награду Северный флот получил "за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении учебных, боевых и специальных задач".

- Награждение Северного флота орденом, носящим имя небесного покровителя российских моряков – непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова, символизирует готовность нынешнего поколения защитников северных рубежей нашей Родины беззаветно и доблестно служить своему Отечеству и защищать его интересы в Арктике и в любой точке Мирового океана, свято хранить славные традиции предшественников, - отметил вице-адмирал Александр Моисеев.

К слову, орден Красного Знамени Северный флот получил в 1965 году за действия во время Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU