Поцелуй кувалды

Среди белоснежных сопок Кольского полуострова находится колыбель подводного флота России - ЗАТО Заозерск. Здесь в родной гавани стоит гроза Мирового океана - подводная лодка четвертого поколения «Северодвинск». Корабль вступил в ряды Северного флота в 2014 году и уже дал понять потенциальным противникам, что с Россией шутки плохи.

Одна из самых смертоносных

- Этот корабль значительно превосходит своих предшественников как оснащением оружием, так и обитаемостью, организацией борьбы за живучесть и использованием технических средств. Служить на нем просто и комфортно, - рассказывает командир «Северодвинска» капитан 1-го ранга Роман Санаторчук. – Подводная лодка проекта 885 «Ясень» - достойный ответ нашим вероятным «друзьям». С ее постройкой мы получили значительный паритет и даже превосходство среди подводных сил других государств. В частности, у этого корабля более низкая шумность, оружие, которое позволяет выполнять боевые задачи с большей дистанции, нежели это себе могли позволить предыдущие поколения, да и дальность обнаружения значительно превосходит их.

Корпус головной лодки проекта «Ясень» сделан из маломагнитной стали, с нанесенным специальным резиновым покрытием, которое уменьшает отражение сигналов гидролокаторов. Поэтому, несмотря на габариты, под водой «Северодвинск» обнаружить очень непросто. Не зря американский журнал The National Interest включил этот российский корабль в топ-5 самых смертоносных и мощных подводных лодок мира.

Большиснтво оборудования на подлодке секретно.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Треть года - под водой

Но заглянем внутрь грозы Мирового океана. В святая святых подлодки ведут небольшой люк и вертикальный металлический трап, с непривычки преодолевать который довольно страшно. Правда, опытные подводники летают по нему с ошеломительной ловкостью и говорят, что при желании в довольно узкое отверстие можно протиснуть даже стиральную машину. Кстати, на современной подлодке она тоже есть.

Внутри «Северодвинска» первые несколько минут кажется, что мощный корпус лодки давит на тебя, еще немного и начнется клаустрофобия. По словам опытных подводников, первый поход дается легко – все в новинку и безумно интересно, а вот второй – уже тяжелее. Кстати, на подлодках под водой люди себя чувствуют гораздо комфортнее: нет качки, поскольку волнение остается на морской поверхности, а давление водной толщи на себя берет корпус.

- Подводная лодка непрерывно выполняет боевые задачи. Количество выходов в море каждый год разное. Например, в 2019-м под водой мы провели 115 суток, - признается старший помощник командира «Северодвинска» Вячеслав Самойлов. – Здесь не происходит ничего отличного от того, что на берегу. Разве что отсутствует солнце. Но недостаток витамина D можно восполнить в фотарии, или по-современному - солярии.

Переборки между отсеками не мешают экипажу передвигаться по подлодке максимально быстро.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Конструкторы в небольшое пространство умудрились вместить все необходимое для комфортного несения службы: каюты, спортзал, камбуз, столовую, кают-компанию и даже душевую с баней.

- Экипаж полностью укомплектован, поскольку машина не может ехать без водителя. Так и тут: каждый военнослужащий отвечает за свою часть и жизненно важен для подлодки. На «Северодвинске» командиры боевых частей как на подбор: образованные, умеют и командовать, и подчиняться. Весь личный состав разделен на три части (смены). Продолжительность вахты - четыре часа. После нее можно заняться личными делами: поспать, сходить в душ, посетить зону отдыха, поесть, пообщаться с офицерами и изучить документы, чтобы повысить свои квалификацию, - описывает распорядок дня старпом.

В кают-компании есть библиотека. Особое место занимают книги об истории Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кстати, не возбраняется брать с собой в поход художественную литературу и из дома. А вот любые гаджеты на подлодке запрещены – мобильные телефоны военнослужащие сдают на специальном посту. Зато в каждой каюте есть телевизоры, которые в круглосуточном режиме показывают записи художественных и документальных фильмов, взятых подводниками в поход.

«Северодвинск» дал России значительный паритет и даже превосходство среди подводных сил других государств.Фото: Антон ЗАБИРОВ

В эти же восемь свободных от вахты часов экипаж должен успеть обслужить и матчасть – поломки в море недопустимы, все должно работать как часы. Кстати, на подлодке образцовая чистота – даже на связках толстых кабелей в труднодоступных местах нет пыли: убираются здесь по нескольку раз в день.

Традиции никто не отменял

Есть на «Северодвинске» и свои традиции. Одна из них хорошо известна далеко за пределами любой подлодки – посвящение в подводники.

- Практически на любом выходе в море есть новичок. Когда впервые подлодка погружается, такого военнослужащего приглашают на центральный пост и старший на борту проводит обряд посвящения. Новичок выпивает плафон, полный забортной морской воды непосредственно с глубины, и целует кувалду, обильно смазанную солидолом. После этого ему вручаются удостоверение подводника и гирлянда из сушеной воблы и сушек. Так он принимается в ряды несгибаемых и смелых, отважных подводников Северного флота, - улыбается Вячеслав Самойлов.

Старпом осматривает в перископ то, что происходит за пределами корабля.Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Новый год устраивают карнавал. А еще есть дни каждого подразделения, когда военнослужащие выпускают стенгазету, проводят конкурсы с танцами и песнями и даже костюмированные представления.

- Вся информация, которая поступает на подводную лодку извне, тщательно фильтруется, чтобы информационный поток создавал только положительный настрой, поэтому все скорбные вести мы узнаем только по прибытии домой. Однако новость о рождении ребенка, например, дойдет обязательно. Молодого отца поздравляем от души, обязательно с тортом или запеченной курочкой с картошкой, - говорит старпом.

А обед по расписанию

Старшина команды снабжения и два кока кормят в походе весь экипаж. Два человека работают в дневную смену и один в ночную: его задача - обеспечить подводников завтраком (кашей, чаем или кофе с бутербродами). Это литров 40 за раз.

- Готовить на лодке немного тяжелее, чем на берегу: ограниченный запас продуктов, и уйти от нормы нельзя. Есть меню-раскладка, по которому мы работаем, - говорит старший матрос Фанур Газизулин. – В основном подводники любят мясо. Из гарниров популярностью пользуется картофельное пюре, из супов – борщ, рассольник и солянка. На праздники готовим торты. Сами делаем выпечку к вечернему чаю: пироги, сосиски в тесте, оладушки, пиццу и так далее.

А вот пожелания по меню экипаж может высказать перед выходом в море, чтобы успели закупить необходимые ингредиенты.

Кстати, опытные коки знают, когда члены экипажа могут позволить себе лишнюю порцию, а когда садятся на диету. Как правило, это происходит под конец похода, когда люди начинают готовиться к встрече со ждущей на берегу семьей.

Борьба за живучесть

Выполнение своего основного предназначения (готовность гарантированно поразить противника из океанских глубин) у подводников напрямую связано с постоянной борьбой со стихиями – водой и огнем, которые в любой момент могут вырваться из-под контроля и разыграться во всю силу. Речь идет о борьбе за живучесть – БЗЖ, как говорят на флоте. Эта борьба – первое, что должен изучить каждый подводник и быть готовым к ней в любую минуту. А в БЗЖ главное – слаженность совместных действий, чтобы вся команда работала как один организм. Именно поэтому сплоченнее коллектива, чем экипаж подлодки, найти вряд ли получится. Почему? Все просто – в случае нештатной ситуации на корабле либо все погибают, либо все возвращаются к родному берегу. В одиночку не достаются ни спасение, ни победа.

По этой же причине ежедневно на «Северодвинске» проходят учения по борьбе за живучесть. Делается это для того, чтобы довести действия каждого члена экипажа до автоматизма.

- Сценарий всегда один и тот же. Идет вахтенный и замечает воду. Сразу идет доклад на центральный пост и объявляется аварийная тревога. Аварийный отсек герметизируется, и личный состав остается в нем. На место поступления воды прибывает аварийная пара, и начинается борьба за живучесть, - вводит в курс дела техник-электрик, главный корабельный старшина Максим Грибич.

Вот такую картинку видят подводники в перископ.Фото: Антон ЗАБИРОВ

А вот в специальном тренировочном центре, куда подводники отправляются стабильно раз в квартал, аварийную ситуацию с протечкой воды или пожаром имитируют до малейших деталей, чтобы экипаж был готов к ней не только физически, но и морально. К слову, на случай пожара у каждого подводника при себе есть специальный комплект для защиты органов дыхания – портативный дыхательный аппарат ПДА – своеобразный противогаз с регенеративным патроном (искусственным легким), которого хватит, чтобы продержаться 10 минут в дыму.

Всегда готов

Разумеется, особое внимание уделяется здоровью военнослужащих. Вахтенную смену перед заступлением на пост каждый раз осматривает врач. В поход уходят два специалиста медицинской службы, чтобы при необходимости ассистировать друг другу.

- При необходимости в амбулатории разворачивается полноценная операционная. Мне пока на лодке оперировать не доводилось. Но острый живот и почечную колику лечить приходилось. В последнем случае под угрозой был весь поход – едва ли не стоял вопрос о возвращении на берег. Но удалось вылечить на месте, - говорит начальник медицинской службы Дмитрий Бабанов.

А для инфекционных больных на подлодке есть специальный изолятор, дабы другие члены экипажа не слегли с той же болячкой.

Кстати, великого и ужасного коронавируса на «Северодвинске» не боятся: мол, в наших арктических широтах этот враг попросту замерзнет, не успев причинить вреда.

Перспективными планами подводники не делятся – военная тайна. Однако нам стало известно, что даже такой современный корабль, как «Северодвинск», ожидает модернизация - это перспективные виды оружия, о которых мы можем только догадываться. Так что в скором времени самый новый многоцелевой подводный крейсер станет еще более грозным и смертоносным для противников России.