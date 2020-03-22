Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" останавливает работу из-за коронавируса
Культурная и спортивная жизнь в Заполярье временно на паузе. Из-за опасности распространения коронавируса различные учреждения уходят на вынужденные каникулы: театры, дворцы культуры и другие отменяют спектакли и концерты или переводят их в онлайн.
Массовые мероприятия численностью участников более 50 человек запрещены, закрыты все бассейны в Заполярье. В Финляндии остановили свою работу горнолыжные курорты, также поступают и наши. И это несмотря на то, что сезон в самом разгаре. С 23 марта не будет принимать гостей горнолыжный курорт "Большой Вудъявр".
- Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса, – заявил руководитель ООО “Тирвас” Герман Симаков.
Еще один горнолыжный склон "Кукисвумчорр" пока продолжает работать.
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