Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" останавливает работу из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T15:17:41+03:00

С 23 марта покататься на южном и северном склонах будет нельзя

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Культурная и спортивная жизнь в Заполярье временно на паузе. Из-за опасности распространения коронавируса различные учреждения уходят на вынужденные каникулы: театры, дворцы культуры и другие отменяют спектакли и концерты или переводят их в онлайн.

Массовые мероприятия численностью участников более 50 человек запрещены, закрыты все бассейны в Заполярье. В Финляндии остановили свою работу горнолыжные курорты, также поступают и наши. И это несмотря на то, что сезон в самом разгаре. С 23 марта не будет принимать гостей горнолыжный курорт "Большой Вудъявр".

- Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса, – заявил руководитель ООО “Тирвас” Герман Симаков.

Еще один горнолыжный склон "Кукисвумчорр" пока продолжает работать.

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