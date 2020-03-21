2020-03-21T11:15:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманскую область ограничили въезд иностранцев через Лотту, Саллу и Борисоглебск

Из-за коронавируса финнам и норвежцам придется пока отказать от поездок в Заполярье
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам в свою очередь тоже пока в скандинавские страны не попасть.Северянам в свою очередь тоже пока в скандинавские страны не попасть.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Из-за разгулявшегося COVID-19 жителям Норвегии и Финляндии приехать в Кольский край пока не представляется возможным – границу потихоньку закрывают от иностранцев.

- Для защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в Россию в пунктах пропуска Лотта, Салла, Борисоглебск (Мурманская область), Суоперя, Люття, Вяртсиля (Республика Карелия) иностранцев и лиц без гражданства, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Карелия.

Исключение составляют консулы иностранных государств в России, водители грузовиков и локомотивных бригад международного сообщения, члены официальных делегаций, лица со служебными визами и те, у кого умер близкий родственник в нашей стране. Всех будут пропускать через границу после проведения комплекса санитарно-карантинных мер.

Для россиян в этом плане ограничений нет – они смогут беспрепятственно вернуться домой из скандинавских государств. А вот отправиться в Финляндию и Норвегию сейчас нельзя – границы в эти страны также временно закрыты для иностранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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