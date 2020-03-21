Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 21 марта 2020 года - 1 человек
С тех пор, как в Мурманской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, ситуация в худшую сторону пока не изменилась. Напомним, у 19-летнего ирландца, который был участником шахматного турнира в областном центре, обнаружили новый COVID-19. Сейчас в Мурманске ищут тех, кто мог контактировать в больным иностранцем.
За последние сутки положительных результатов на наличие этой заразы у других северян и гостей Заполярья не выявлено.
- По состоянию на 21 марта на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям находятся 42 человека. 57 человек находятся на обсервации и 713 - на самоизоляции. Предварительно-положительных результатов на коронавирус нет, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
К слову, сейчас всех жителей Заполярья, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отправляют на двухнедельный карантин.
Напомним: в Кольском крае увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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