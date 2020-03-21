2020-03-21T17:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 21 марта 2020 года - 1 человек

57 человек находится в обсервации, а 713 - на самоизоляции
Наталья ЛОБАНОВА
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Предварительно-положительных результатов на коронавирус в Заполярье пока не выявили.Предварительно-положительных результатов на коронавирус в Заполярье пока не выявили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С тех пор, как в Мурманской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, ситуация в худшую сторону пока не изменилась. Напомним, у 19-летнего ирландца, который был участником шахматного турнира в областном центре, обнаружили новый COVID-19. Сейчас в Мурманске ищут тех, кто мог контактировать в больным иностранцем.

За последние сутки положительных результатов на наличие этой заразы у других северян и гостей Заполярья не выявлено.

- По состоянию на 21 марта на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям находятся 42 человека. 57 человек находятся на обсервации и 713 - на самоизоляции. Предварительно-положительных результатов на коронавирус нет, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

К слову, сейчас всех жителей Заполярья, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отправляют на двухнедельный карантин.

Напомним: в Кольском крае увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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