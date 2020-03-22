В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T11:53:27+03:00

Глава региона встретился с волонтерами, чтобы обсудить, как действовать в новых обстоятельствах. Фото: правительство Мурманской области

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По данным на вечер 21 марта, в Мурманской области на самоизоляции из-за коронавируса находится 851 человек. И это число может расти.

Среди тех, кто временно не выходит из дома, много пожилых людей и маломобильных - они находятся в особенной зоне риска. Не у всех из них есть родственники или знакомые, готовые помощь с простыми бытовыми проблемами: купить продукты, оплатить счета, забрать почту. Чтобы такие северяне в годах не чувствовали себя беспомощными, в Мурманской области создают общественный штаб. Его волонтеры будут заботиться о стариках.

- В группе риска люди старшего поколения, которым необходимо оказать особую поддержку и внимание. Сегодня с ними работают наши социальные работники. Волонтеры также могут помочь пожилым людям пережить это непростое время – доставить продукты или выбросить мусор. При этом важно обеспечить добровольцев средствами защиты. В этом вопросе мы поддержку, безусловно, окажем. Запасы есть, - отметил глава региона Андрей Чибис.

Вызвать волонтера на дом просто: звоните на круглосуточную «горячую линию» ОНФ 8-800-200-34-11 или в общественную приемную партии «Единая Россия» по телефону (8152) 69-33-00 и оставляйте заявку. Обратившимся гражданам заранее сообщат время приема, ФИО и номер телефона волонтера, который окажет необходимую помощь. Это нужно для того, чтобы ситуацией не воспользовались мошенники.

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