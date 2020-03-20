В центральном сквере Мурманска появилась 80-килогроммовая бронзовая «Треска»

20 Март 2020 2020-03-20T17:16:52+03:00

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Сколько раз полюбившаяся жителям заполярной столицы скульптура покидала свое место из-за вандалов, уже и не припомнить. Напомним: красавица-треска появилась в центральном сквере Мурманска и все время страдала от народного паломничества. Ее то и дело приходилось ремонтировать и переделывать. Последний раз эвакуировать рыбку пришлось во время мартовских праздников. И вот спустя 10 дней на ее месте появилась новая «Треска».

- Скульптура монолитная и сделана из бронзы по проекту мурманского скульптора Александра Арсентьева. Надеемся, что теперь обойдется без поломок, - отметил Алексей Бурданов, заместитель начальника отдела по развитию благоустройства и эксплуатации парков и скверов «Мурманских городских парков и скверов».

К слову, у привередливых и щепетильных северян пока не нашлось претензий к новой скульптуре. Разве, что некоторые горожане придрались, что рыбка жирновата. Но в целом претензий к работе нет.

- Симпотяжка! Лучшее из того, что было, - поделился своим мнением мурманчанин Евгений Шишкин.

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