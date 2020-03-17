2020-03-17T19:05:17+03:00
Звезды

В столице Заполярья мог появиться «Мурманский Стоунхендж»

Скульптура должна была выглядеть как три камня на плечах жителей города в войну
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Вместо "стоунхенджа" в Мурманске появился памятник печной трубе. Фото: vk.com/murmansk_public_spaceВместо "стоунхенджа" в Мурманске появился памятник печной трубе. Фото: vk.com/murmansk_public_space
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По самой современной теории ученых, знаменитый круг из камней был построен в качестве символа единства восточной и западной Британии после длительного конфликта. В Мурманске планировали построить свой Стоунхендж, но с другой подоплекой.

В сообществе «Мурманск: что есть и что будет?» появилась информация о проекте скульптора Владислава Серова. Он дал своей скульптуре рабочее название «Мурманский Стоунхендж». Мемориал заявлялся на конкурс эскизов по увековечению памяти подвига северян в годы Великой Отечественной войны. Но тогда выбрали вариант с памятником печной трубе.

- Картинки, конечно, не впечатляют, но мысль хорошая заложена. Могло бы получиться нечто весьма необычное и, по сути, более масштабное и глубинное, но имеем то, что имеем!!! – сообщается в группе.

Автор представил памятник в виде трех больших угловатых валунов, которые давят своим весом на людей. Камни на плечах символизируют нечеловеческую тяжесть войны, которую выдержали в годы Великой Отечественной жители столицы Арктики.

- Рельефами изображено отечественное воинство, опирающееся на людей как на крепкий тыл. Один из блоков повержен на землю, напоминая о тех жертвах, которые понесли жители города-героя Мурманска. На нем высится женская фигура, держащая на руках раненого воина, символизируя скорбь, - говорится в описании скульптуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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