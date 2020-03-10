2020-03-10T16:55:06+03:00
Общество

В Мурманске памятник треске ушел на очередной ремонт

Вандалы сломали крепеж монумента
Елена ЧУМАКОВА
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"Треска" ушла, но обещала скоро вернуться."Треска" ушла, но обещала скоро вернуться.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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Пять лет назад в центральном сквере заполярной столице поселилась мурманская «золотая» рыбка. Красавица-треска моментально полюбилась жителям и гостям города-героя. Правда, сама скульптура всенародной любви не выдерживает – ее то и дело приходится отправлять на реставрацию: то плавник ей сломают, то мозоль на носу сделают. Беда да и только!

На весенних праздниках «Треска» вновь исчезла прямо на глазах у прогуливающегося по скверу народа.

- Скульптуру сняли на ремонт. На «Треске» постоянно виснут, в итоге крепеж не выдержал. К ближайшим выходным она должна вернуться уже на свое место, - рассказали «КП» в «Мурманских городских парках и скверах».

А вот долго ли памятник простоит в сквере, неизвестно. Ведь мурманчане еще с лета ждут отлитую из бронзы в Смоленске скульптуру, которой никакие вандалы уже будут не страшны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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