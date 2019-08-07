В Мурманске сделают новый памятник «Треске»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-07T15:26:31+03:00

В ближайшее время "Треска" преобразится. Фото: Мурманск: что есть и что будет?

На этот раз его отольют из бронзы в Смоленске

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Скульптура любимой мурманчанами рыбки, которую установили в сквере у Дворца культуры имени Кирова четыре года назад, пришлась по нраву жителям столицы Заполярья, да настолько, что треску не раз приходилось отправлять на ремонт или переделывать то из-за протертого до пластика носа, то из-за оторванного плавника. В итоге в ходе очередной реконструкции памятник поменял цвет, который пришелся по душе далеко не всем мурманчанам. И вот, как выяснилось, «Тресочка» готовится к новым переменам.

- На этот раз скульптура будет отлита из бронзы в Смоленске и доставлена к нам автотранспортом. На дорогу запланировано 30 часов. Надеемся, что в новом исполнении «Треске» будут не страшны никакие вандалы, - прокомментировал грядущие перемены заместитель директора «Мурманских городских парков и скверов» Евгений Лазарев.

К слову, на очередную реинкарнацию любимой северянами скульптуры будет потрачено 313800 рублей. А вот создать новый антивандальный памятник доверили известному скульптуру Александру Арсентьеву, который является автором монументов в Долине Славы и целой серии бюстов знаменитым поэтам и писателям.

ИСТОЧНИК KP.RU