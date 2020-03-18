В Мурманск приехал первый контейнерный поезд из Китая

18 Март 2020 2020-03-18T16:59:13+03:00

Он доставил в Заполярье глутамат натрия, электронику, буровые шланги и другие товары

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Несмотря на коронавирус, в Мурманск прямиком из Китая прибыл грузовой поезд из Китая, а именно из города Тунляо. Он привез к нам глутамат натрия, электронику, буровые шланги и другие товары общим весом в 1450 тонн.

- 17 марта, преодолев в пути 9200 километров, состав добрался до областного центра. Это первый грузовой железнодорожный маршрут из Китая, проложенный до Мурманской области. Открытие прямого поезда до заполярной столицы очень важно для возобновления работы предприятий провинции Ляонин. С начала этого года со станции в Тунляо были отправлены уже 10 международных поездов, - сообщило издание «chinalogist.ru».

Однако в пресс-службе Октябрьской железной дороги это транспортные событие не считают особо важным, так как грузовые вагоны и так постоянно курсируют из Китая в Мурманск.

- В Заполярье постоянно приходят составы с посылками из Китая, ничего особенного в этом нет, - прокомментировали «КП» в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU