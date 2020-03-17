2020-03-17T07:43:49+03:00
Происшествия

В Хибинах под лавину попала связка из трех альпинистов

Один мужчина из Санкт-Петербурга погиб, двое госпитализированы
Мария ПАШЕНКОВА
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В спасательных работах были задействованы 8 человек. Фото: Северо-Западный РПСОВ спасательных работах были задействованы 8 человек. Фото: Северо-Западный РПСО
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Стали известны подробности схода лавины в Хибинах. Напомним, ЧП произошло около полудня 16 марта.

По уточненным данным, снег сошел в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр.

Пострадавших альпинистов на снегоходах доставили в санаторий "Тирвас". Фото: Северо-Западный РПСО

Пострадавших альпинистов на снегоходах доставили в санаторий "Тирвас". Фото: Северо-Западный РПСО

- Организованные группы альпинистов совершали плановое восхождение по маршруту, при этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. Один из них, 1992 г.р., приехавший из Санкт-Петербурга, погиб, двое других, 1993 и 1998 г.р. - получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в МЧС Мурманской области.

Всего в спасательных работах были задействованы 8 человек, в том числе сотрудники поисково-спасательного подразделения "Мурманск". Пострадавших туристов на снегоходах доставили в санаторий "Тирвас", а после их госпитализировали. По информации "КП", один из мужчин находится в реанимации. Тело погибшего альпиниста передано правоохранительным органам. Следовали проводят процессуальную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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