В Хибинах сошла лавина, есть жертвы

Обильные снегопады и оттепель не могли не привести к повышению лавинной опасности в Хибинах. Снег может сойти даже при незначительной нагрузке. И так случилось днем 16 марта.

Как стало известно "КП", в цирке Откола сошла лавина, которая накрыла нескольких людей. По предварительной информации - туристов из Санкт-Петербурга. Нескольких человек откопали и госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Но также есть жертвы. В данные минуты на месте ведутся поисково-спасательные работы.

- ЧП случилось в одной из точек официального альпинистского маршрута, которому присвоена категория 3-а. На этот маршрут вышли участники альпинистского сбора (по предварительным данным, две группы по восемь человек в каждой). Сошедшая лавина унесла жизнь одного из них и травмировала ещё двоих. Один пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, второму госпитализация не потребовалась — медицинскую помощь ему оказали амбулаторно, - сообщает "ХибИнформБюро".

Утром 16 марта в Хибинах принудительно спускали лавину. На снежный покров с применением взрывчатых материалов воздействовали в лавинных очагах №№ 16, 17, 18, 19 (гора Юкспорр), расположенных над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий "Тирвас"). На период проведения работ временно ограничили движение по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий "Тирвас").

"КП" следит за обновлением информации.

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