Альпинист из Санкт-Петербурга упал и повредил спину и ногу в Хибинах

16 Март 2020 2020-03-16T17:47:42+03:00

МЧС сообщило «КП», что в больницу пришлось доставлять не одного туриста

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Альпинисты регулярно рискуют жизнью и здоровьем. Риск только возрастает, когда экстремалы отправляются штурмовать северные горы. И порой без помощи спасателей не обходится.

Группа туристов приехала в Мурманскую область из Санкт-Петербурга. Однако при восхождении перевала Географов в Хибинах один из альпинистом сорвался. При падении мужчина повредил ногу и спину.

- В горы для оказания помощи альпинисту выехали три сотрудника пожарно-спасательного подразделения с тремя единицами техники. Прийти на помощь туристам в кратчайшие сроки спасателям помогло то, что группа была зарегистрирована по всем правилам и двигалась по заранее намеченному и заявленному маршруту, - сообщил заместитель начальника пресс-службы МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков. - По уточненным данным, в медицинское учреждение были транспортированы двое пострадавших альпинистов с травмами разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU