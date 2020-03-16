2020-03-16T17:51:44+03:00
Общество

На 91-году жизни покинул мир почетный гражданин Мурманска Александр Абакумов

В годы СССР он был в числе лучших промысловиков и являлся наставником для многих рыбаков
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин был прославленным капитаном "Мурмансельди". Фото: личных архив Станислава ДащинскогоСеверянин был прославленным капитаном "Мурмансельди". Фото: личных архив Станислава Дащинского
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14 марта стал последним днем для одного известного жителя заполярной столицы. На 91-ом году жизни скончался почетный гражданин Мурманска Александр Абакумов. Об этом сообщили в администрации заполярной столицы. В советское время северянин был выдающимся промысловиком, прославленным капитаном «Мурмансельди». Благодаря ему многие суда повысили производительность труда и улучшили свои экономические показатели. Он руководил экспедициями и был наставников у многих молодых рыбаков.

Северянин неоднократно избирался в Совет депутатов Октябрьского района Мурманска, был председателем Совета ветеранов войны и труда района, председателем президиума Мурманского фонда ветеранов.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Абакумова.

Напомним, после продолжительной болезни также 14 марта скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области Валентин Шулятьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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