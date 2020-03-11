Житель Заполярного решил, что сам вылечит три ножевые раны, и погиб

11 Март 2020 2020-03-11T09:27:43+03:00

Мужчина умер у себя в квартире через 10 дней после злополучного застолья. Фото: СКР по Мурманской области

Его другу грозит до 15 лет лишения свободы

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Историей, произошедшей в Заполярном в ночь на 23 февраля, никого не удивишь. Обычный бытовой скандал по пьяной лавочке с вполне закономерным результатом. Удивляет только не очень разумное в данной ситуации поведение потерпевшего.

- По версии следствия, накануне Дня защитника Отечества к 32-летнему мужчине в гости пришел 39-летний знакомый. За спиртным северяне повздорили, и в итоге хозяин квартиры получил три удара ножом в живот, плечо и грудную клетку, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчины решили, что раны не достаточный повод обращаться за помощью к медикам, и продолжили застолье. Но, даже протрезвев на следующий день, пострадавший продолжил самолечение. Увы, «авось само заживет» не сработало, началось воспаление, и 4 марта мужчина умер. А в отношении его друга следователи возбудили уголовное дело части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека».

- В квартире погибшего были обнаружены следы крови и нож, который и стал орудием преступления. Назначен ряд экспертиз. Обвиняемый находится под стражей и дает признательные показания, - уточняют в ведомстве.

Жителю Заполярного за импульсивный поступок грозит до 15 лет лишения свободы.

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