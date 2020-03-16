2020-03-16T17:01:22+03:00
Общество

Скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области

Валентин Шулятьев умер после тяжелой болезни на 72-м году жизни
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин многое сделал для развития лыжного спорта в Кольском крае. Фото: спорткомплекс "Атлет" АпатитыСеверянин многое сделал для развития лыжного спорта в Кольском крае. Фото: спорткомплекс "Атлет" Апатиты
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На 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области Валентин Анатольевич Шулятьев. Северянин также долгое время возглавлял Мурманскую областную спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта.

- Валентина Анатольевича не стало 14 марта. За время своей работы он много сделал для развития лыжного спорта на Кольском полуострове. В частности, был одним из создателей массового конкурса «Лыжня зовет». Несмотря на тяжелый недуг, мурманчанин до последних дней работал главным судьей на крупнейших лыжных соревнованиях. Он должен был быть арбитром и на предстоящих на следующей неделе состязаниях ветеранов. Но этому не суждено было сбыться - жизнь Валентина Шулятьява резко оборвалась, - с горечью сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Информацию о времени и месте прощания с Валентином Анатольевичем можно узнать на сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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