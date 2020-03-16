Скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области
На 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области Валентин Анатольевич Шулятьев. Северянин также долгое время возглавлял Мурманскую областную спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта.
- Валентина Анатольевича не стало 14 марта. За время своей работы он много сделал для развития лыжного спорта на Кольском полуострове. В частности, был одним из создателей массового конкурса «Лыжня зовет». Несмотря на тяжелый недуг, мурманчанин до последних дней работал главным судьей на крупнейших лыжных соревнованиях. Он должен был быть арбитром и на предстоящих на следующей неделе состязаниях ветеранов. Но этому не суждено было сбыться - жизнь Валентина Шулятьява резко оборвалась, - с горечью сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.
«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Информацию о времени и месте прощания с Валентином Анатольевичем можно узнать на сайте ведомства.
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