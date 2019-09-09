Скончался экс-глава Кировска Михаил Горбачев

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-09T17:26:08+03:00

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Редакция «КП» выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Михаила Владимировича Горбачева. Он умер на 59-ом году жизни.

- Вчера, 8 сентября, после продолжительной болезни скончался Горбачев Михаил Владимирович. С 30 октября 2010 года по 25 сентября 2015 он был мэром Кировска. Городской Совет депутатов приносит свои соболезнования родным и близким, - сообщает некролог на официальном сайте администрации города Кировска.

Михаил родился 21 ноября 1960 года в городе металлургов. Получил высшее образование в Карелии, успешно окончив Петрозаводский университет в 2006 году. С 19 лет работал электромонтером в ремонтно-механическом цехе ПО «Апатит». Затем два года служил в рядах Советской Армии. После демобилизации работал в ОАО «Апатит», став главным энергетиком горно-обогатительного комбината. Также был награжден званием ветерана труда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU