Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей
Бездомные собаки периодически атакуют жителей Мурманской области. Вспомнить только стаю дворняг, которая держала в страхе северян из Полярного в конце прошлого года. Теперь за отлов бродячих псов взялись и в Умбе. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
- После первичного осмотра и оценки состояния здоровья, собаки отправляются на карантин. Затем здоровых животных вакцинируют против бешенства. После этого они подлежат обязательному маркированию неснимаемыми метками. Маркирование осуществляется путём чипирования. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, - сообщается в госзакупке.
Заказчиком отлова выступила администрация Терского района. Из бюджета на это дело выделили 955 тысяч рублей. Поймать бродячих псов победителю электронного аукциона нужно будет до конца этого года.
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