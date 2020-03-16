2020-03-16T12:05:28+03:00
Общество

Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей

Победивший в конкурсе подрядчик должен будет отловить животных до конца этого года
Наталья ЛОБАНОВА
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Четвероногих должны привить от бешенства и отпустить на свободу.Четвероногих должны привить от бешенства и отпустить на свободу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бездомные собаки периодически атакуют жителей Мурманской области. Вспомнить только стаю дворняг, которая держала в страхе северян из Полярного в конце прошлого года. Теперь за отлов бродячих псов взялись и в Умбе. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

- После первичного осмотра и оценки состояния здоровья, собаки отправляются на карантин. Затем здоровых животных вакцинируют против бешенства. После этого они подлежат обязательному маркированию неснимаемыми метками. Маркирование осуществляется путём чипирования. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, - сообщается в госзакупке.

Заказчиком отлова выступила администрация Терского района. Из бюджета на это дело выделили 955 тысяч рублей. Поймать бродячих псов победителю электронного аукциона нужно будет до конца этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей
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