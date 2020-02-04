В Туломе хаски на самовыгуле укусила за лицо ребенка

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:12:14+03:00

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Не успела «Комсомолка» опубликовать «собачью карту», на которую нанесла города, где хозяйничают бродячие псы, как произошел еще один случай и в новом населенном пункте. Неприятный инцидент случился в Туломе.

- Белая собака с черными пятнами около дома №6 на улице Школьной укусила ребенка за лицо. Дети шли с ДК. Ребенок показал на молодую хаски, при подходе к ней кинулась на меня, - описывает ситуацию в соцсетях Валентина Голумбиевская.

К слову, местные жители такому тревожному посту сильно не удивились. Оказывается, село уже давно терроризирует стая собак, живущая у администрации Туломы, да и кинувшуюся на ребенка хаски все тоже хорошо знают.

- К нам не поступало никаких сообщений об этом инциденте, ни от родителей пострадавшего ребенка, ни из полиции, ни из медучреждения. Хотя в этом случае владельца хаски можно было бы привлечь к ответственности. Эту собаку мы хорошо знаем – ее отпускают на самовыгул, - рассказывает глава Туломы Максим Сентищев. – Что касается четырех бездомных животных, то отлов на них последний раз вызывали 22 января, но из-за морозов заявку так и не выполнили. Мы продублировали ее 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU