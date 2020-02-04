2020-02-04T10:12:14+03:00
Происшествия

В Туломе хаски на самовыгуле укусила за лицо ребенка

В администрации вызвали отлов, правда, на четырех бездомных собак
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Хаски на самовыгуле в Туломе кидается на детей и взрослых.Хаски на самовыгуле в Туломе кидается на детей и взрослых.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Не успела «Комсомолка» опубликовать «собачью карту», на которую нанесла города, где хозяйничают бродячие псы, как произошел еще один случай и в новом населенном пункте. Неприятный инцидент случился в Туломе.

- Белая собака с черными пятнами около дома №6 на улице Школьной укусила ребенка за лицо. Дети шли с ДК. Ребенок показал на молодую хаски, при подходе к ней кинулась на меня, - описывает ситуацию в соцсетях Валентина Голумбиевская.

К слову, местные жители такому тревожному посту сильно не удивились. Оказывается, село уже давно терроризирует стая собак, живущая у администрации Туломы, да и кинувшуюся на ребенка хаски все тоже хорошо знают.

- К нам не поступало никаких сообщений об этом инциденте, ни от родителей пострадавшего ребенка, ни из полиции, ни из медучреждения. Хотя в этом случае владельца хаски можно было бы привлечь к ответственности. Эту собаку мы хорошо знаем – ее отпускают на самовыгул, - рассказывает глава Туломы Максим Сентищев. – Что касается четырех бездомных животных, то отлов на них последний раз вызывали 22 января, но из-за морозов заявку так и не выполнили. Мы продублировали ее 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Мурманский и Мончегорский вошел в состав рабочей группы Президентского Совета по спорту
Под Апатитами в аварии с микроавтобусом погибли два человека
В Заполярном заведующая детского сада помогла сыну на полмиллиона рублей за счет бюджета своего учреждения
Дорогу на Териберку и Туманный закрыли в шестой раз
Для пострадавшего в пожаре Трифонов-Печенгского монастыря собирают деньги
12 лет просят для пьяного водителя, который убил второклашку из Полярного
В Туломе хаски на самовыгуле укусила за лицо ребенка
В Коле открыли пешеходный мост через реку Тулому спустя семь недель
В Мурманске девочку зажало в троллейбусе
Страшный понедельник: В Мурманске сверкают кислотно-голубые вспышки и из вентиляции фитнес-клуба валит дым
Проекты жителей Мурманской области готовы профинансировать из регионального бюджета
В Кировске впервые пройдет съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера
В Кандалакше массовый падеж голубей и синиц
Умер пес, которого хозяйка оставила на Ленинградке из-за ребенка
Застрявшие по дороге на Териберку китайцы устроили #дубакчеллендж на ветру
Жителя Кировска выселили из дома за грязь, шум и долги по ЖКХ
Мурманская область вошла в пятерку самых привлекательных направлений для путешествующей молодежи
Для задержанных в Кабо-Верде с 9,5 тонны кокаина мурманских моряков требуют 18 лет тюрьмы
Дорогу на Териберку открыли, но в Мурманской области снова ожидается метель