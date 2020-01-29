«Собачья карта»: Какие города Мурманской области дворняги держат в страхе

Этой зимой жители Кольского полуострова смогли на себе прочувствовать действие нового закона «Об ответственном обращении с животными», по которому бродячих собак, пусть даже и агрессивных, нельзя истреблять. Жизнь мокроносым сохранили – оно и правильно, конечно, но под угрозу поставили безопасность северян.

На улицу не выйти

Бродячие собаки держат в страхе жителей сразу нескольких городов Мурманской области. В Полярном и Ковдоре несколько детей пострадали от зубов бездомных псов. К счастью, поблизости оказались взрослые и отбили ребят. Например, в Апатитах молодой человек не дал собакам напасть на девочку, которая пошла выносить мусор.

Потом выяснилось, что в Спутнике стая, охотившаяся на кошек, переключилась на домашних собратьев. Жителям Кандалакши тоже приходится несладко: бродячие псы оккупировали дворы и стали нападать на людей. И Мурманск не стал исключением: жители улиц Капитана Орликовой, Садовой, Маяковского и Казарменного переулка стараются не ходить поодиночке.

Откуда ноги растут

Но ведь так продолжаться не может. Есть ли спасение от бездомных животных?

- Проблема безнадзорных животных глубоко комплексная. Количество бродячих собак зиждется на трех столпах. Чем лучше кормовая база на территории наших городов и чем меньше ответственности у граждан, тем больше бездомных животных. К тому же теперь у нас кардинально изменилась система отлова таких собак - с безвозвратного на возвратный. Усыпление животных запрещено. Они должны возвращаться стерилизованными в прежнюю среду обитания, - говорит председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

По опыту других регионов, в которых такая система отлова действует уже не первый год, чтобы почувствовать эффект, нужно от трех до пяти лет планомерной большой работы по стерилизации. Однако сначала численность животных, наоборот, будет увеличиваться. Собственно говоря, отсюда и посыпавшиеся как из рога изобилия жалобы.

- Несмотря на то, что закон был принят еще в позапрошлом году, ответственности для владельцев животных до сих пор не ввели. А граждан необходимо привлекать за недобросовестное отношение к своим питомцам. Но для этого нужна обязательная идентификация братьев наших меньших, чтобы не было проблем с поиском владельца, выставившего любимца на улицу. Пока этого в федеральных нормах тоже нет. Все это затрудняет решение проблемы с безнадзорными животными, - отмечает собеседник «КП».

Надо отметить, что ни зоозащитники, ни чиновники по всей стране, в том числе и в Мурманске, не сидят без дела и выступают с инициативой ввести и то, и другое, но должной реакции пока нет.

Карта составлена по сообщениям северян в социальных сетях.Фото: Антон ЗАБИРОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько отловили и сколько истребили?

6280 животных планировалось отловить в 2019 году в регионе

4071 животное отловили

1673 животных было умерщвлено по причине общественной опасности немотивированной агрессии в первом полугодии 2019 года

СОВЕТЫ КИНОЛОГА

10 правил, как избежать нападения собаки

О мерах безопасности при встрече с бездомным животным рассказал Андрей Киричев, начальник кинологической службы УФСИН по Мурманской области:

1 Старайтесь обходить места скопления бродячих животных, особенно в сезон собачьих свадеб (обычно это весна и осень).

2 Не кормите бездомных собак. Они запоминают запах человека и начинают ассоциировать его с пищей.

Если встречи избежать не удалось:

3 Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений.

4 Дождитесь подмоги или привлеките внимание других людей, которые могут дать отпор собаке.

5 Если в руках есть какой-то апортовочный предмет (рукавица, шапка, сумка и так далее), бросьте его в сторону или по линии движения собаки, переключив внимание животного.

6 В крайнем случае угрожающим тоном подайте команду: «Фу!».

7 Если собака все-таки бросилась, выставляйте перед собой не руку, а головной убор, сумку, палку, куртку и т. д.

8 В первую очередь защищайте открытые части тела - горло и лицо.

9 Кричите громко и резко.

10 Бежать ни в коем случае нельзя – собака будет сразу же атаковать.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда жаловаться на бродячих животных?

Мурманск - 051, для мобильного: 400-640, 47-34-24, 53-94-05 (Первомайский район), 45-48-70 (Октябрьский район), 43-33-64 (Ленинский район), 47-05-16 (Росляково);

Мончегорск - 8-911-300-44-35, (81536) 7-20-03, 7-68-13, 055;

Оленегорск - 8 (81552) 58-084;

Апатиты - 8 (81555) 6-84-45;

Кировск - 8 (81531) 5-61-00;

Видяево - 8 (81553) 5-66-74;

ЗАТО Александровск - 8 (81551) 7-05-92;

ЗАТО Североморск - 8 (81537) 5-04-96, 5-60-60;

Полярные Зори - 8 (81532) 7-34-63;

Ковдорский район - 8 (81535) 5-01-12, 7-33-43, приемная;

Кольский район - 8 (81553) 3-60-25, 3-38-43 (Кола), 71-441 (Тулома), 7-86-35 (Верхнетуломский), 4-44-90 (Междуречье), 9-12-10 (Молочный), 6-33-57 (Мурмаши), 9-34-88 (Ура-Губа), 4-72-02 (Пушной), 9-41-97 (Кильдинстрой);

Кандалакшский район - 8 (81533) 9-66-23 (Кандалакша), 5-36-82 (Алакуртти), 6-55-07, 6-62-79 (Зеленоборский);

Терский район - 8 (81559) 5-30-70, 5-11-24;

Ловозерский район - 8 (81538) 43-622 (Ревда), 41-308 (Ловозеро);

Печенгский район - 8 (81554) 6-03-21, 6-03-87, 8-921-033-000-9; (81554) 3-30-33, 5-10-38 (Никель); 6-32-31, 6-31-89 (Заполярный); 7-64-88, 7-63-47 (Печенга); 6-56-16 (Корзуново).

Если на заявку не отреагировали, пишите жалобу в комитет по ветеринарии Мурманской области.