2020-03-13T17:23:42+03:00
Происшествия

Начальника Росстандарта Мурманской области задержали за взятку в 200 тысяч рублей

Руководителю государственной организации грозит до 12 лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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За деньги руководитель решил пренебречь своими обязанностями. Фото: СУ СКР по МОЗа деньги руководитель решил пренебречь своими обязанностями. Фото: СУ СКР по МО
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Начальника отдела Росстандарта по Мурманской области уличили в получении крупной взятки.

По версии следствия, в 2018 году региональный отдел агентства по техрегулированию и метрологии (Росстандарт) проверял одно из областных энергетических предприятий и выявил, что там не соблюдаются требования безопасности и используется оборудование неутвержденного типа. Организации наказали устранить нарушения до февраля 2020 года.

Когда настал дедлайн, руководство предприятия попросило Росстандарт продлить срок устранения нарушений на несколько месяцев. Начальник регионального отдела сообщил представителю энергетической организации, что за взятку проигнорирует выданное ранее предписание, и нарушения можно будет не исправлять.

- 12 марта злоумышленник под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области получил незаконное вознаграждение в 200 тысяч рублей. После получения денег подозреваемого задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос о мере пресечения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении начальника регионального отдела Росстандарта возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия». Ему грозит до 12 лет лишения свободы или огромный штраф.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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