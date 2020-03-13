Сборная Снежногорска заняла первое место в первой игре в Высшей Лиге
Для Сборной Снежногорска открыт второй сезон Высшей Лиги. Напомним: в прошлом году команда дошла до финала, где заняла последнее место. В этот раз надеемся на результат лучше.
В новый сезон северян вошли с новым названием - "Мурманск - столица Арктики". В 1/8 финала они встретились с командами "Планета Сочи", "Я обиделась" из Новосибирска, "Город-питон" из Волгограда. Из шуточной баталии Сборная Снежногорска вышла победителем: наши земляки заняли первое место с 14.4 баллами. И прошли в четвертьфинал!
- Команда подтвердила свой статус одного из фаворитов нынешнего сезона! Особенно хороша была приветка, даже несмотря на некоторые огрехи, уровень выступления наших ребят был на голову выше конкурентов! Отлично вписались в обновленную команду Юрий Павлович Вяземский (ведущий передачи "Умники и Умницы") и Герман Иванов! Эта игра была очень важна для будущего команды, потому что очень сложно перешивать команду, сохраняя изначальный концепт! - прокомментировал игру депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.
К слову, в этом сезоне будем держать кулачки не только за снежногорцев. Так, команда "Для вас" будет играть в Премьер-лиге. Поэтому их тоже увидим на Первом канале. А красавицы из "Ой, всё" по результатам "КиВиН-2020" попали в Международную телевизионную лигу МС КВН в Минске.
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