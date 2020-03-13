Сборная Снежногорска заняла первое место в первой игре в Высшей Лиге

13 Март 2020 2020-03-13T13:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Для Сборной Снежногорска открыт второй сезон Высшей Лиги. Напомним: в прошлом году команда дошла до финала, где заняла последнее место. В этот раз надеемся на результат лучше.

В новый сезон северян вошли с новым названием - "Мурманск - столица Арктики". В 1/8 финала они встретились с командами "Планета Сочи", "Я обиделась" из Новосибирска, "Город-питон" из Волгограда. Из шуточной баталии Сборная Снежногорска вышла победителем: наши земляки заняли первое место с 14.4 баллами. И прошли в четвертьфинал!

- Команда подтвердила свой статус одного из фаворитов нынешнего сезона! Особенно хороша была приветка, даже несмотря на некоторые огрехи, уровень выступления наших ребят был на голову выше конкурентов! Отлично вписались в обновленную команду Юрий Павлович Вяземский (ведущий передачи "Умники и Умницы") и Герман Иванов! Эта игра была очень важна для будущего команды, потому что очень сложно перешивать команду, сохраняя изначальный концепт! - прокомментировал игру депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

К слову, в этом сезоне будем держать кулачки не только за снежногорцев. Так, команда "Для вас" будет играть в Премьер-лиге. Поэтому их тоже увидим на Первом канале. А красавицы из "Ой, всё" по результатам "КиВиН-2020" попали в Международную телевизионную лигу МС КВН в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез. Полина Смирнова участвует в шоу "Ну-ка, все вместе!" (Подробности)

Православных возмутила шутка "Сборной Снежногорска" про "акробатюшку". В открытом письме к Александру Маслякову они просят запретить в КВН упоминание религии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU