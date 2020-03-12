Министерство сельского хозяйство поддержало идею из Мурманской области разрешить рыбакам продавать улов
В сентябре прошлого года в правительстве Мурманской области решили облегчить жизнь рыбакам-любителям из прибрежных районов - разрешить им легально сдавать свой улов на переработку и зарабатывать этим на жизнь. Многие северяне любят посидеть с удочками, и часто им везет уехать домой с несколькими килограммами даров морей, рек и озер. Да только приходится все есть самим.
Эту идею губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым.
И вот эту идею снова поддержали на федеральном уровне.
- Возвращаем профессию рыбака мелкому частнику. Федеральное министерство поддержало наше предложение разрешить легальную продажу улова для рыбаков-любителей, проживающих в прибрежных населенных пунктах Мурманской области. Оперативно подготовим и внесем законопроект. Если все получится, то это будет важным шагом вперед в развитии рыболовства в Заполярье, - сообщил Андрей Владимирович.
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