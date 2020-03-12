2020-03-12T09:08:38+03:00
Общество

Министерство сельского хозяйство поддержало идею из Мурманской области разрешить рыбакам продавать улов

Любители лова смогут легально зарабатывать на хлеб удочками
Мария ПАШЕНКОВА
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Рыбакам-любителям из прибрежных районов Мурманской области разрешат сдавать свой улов на переработку.Рыбакам-любителям из прибрежных районов Мурманской области разрешат сдавать свой улов на переработку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В сентябре прошлого года в правительстве Мурманской области решили облегчить жизнь рыбакам-любителям из прибрежных районов - разрешить им легально сдавать свой улов на переработку и зарабатывать этим на жизнь. Многие северяне любят посидеть с удочками, и часто им везет уехать домой с несколькими килограммами даров морей, рек и озер. Да только приходится все есть самим.

Эту идею губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым.

И вот эту идею снова поддержали на федеральном уровне.

- Возвращаем профессию рыбака мелкому частнику. Федеральное министерство поддержало наше предложение разрешить легальную продажу улова для рыбаков-любителей, проживающих в прибрежных населенных пунктах Мурманской области. Оперативно подготовим и внесем законопроект. Если все получится, то это будет важным шагом вперед в развитии рыболовства в Заполярье, - сообщил Андрей Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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