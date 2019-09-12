В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-12T15:02:07+03:00

А аукционы на рыбные квоты не будут вводить еще три года

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В рыбной отрасли Мурманской области много болевых точек. Перечислять можно долго от аукционов до муторных административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт.

В правительстве региона пытаются упрощать и заступаться. Так, во время рабочей поездки в Москву врио губернатора Андрей Чибис встретился с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым.

С ним, в частности, обсудили аукционы на квоты. Еще в апреле глава региона просил правительство отказаться от них. И был услышан.

- Алексей Васильевич подтвердил, что поддерживает жесткую позицию нашей области о сохранении исторического принципа распределения квот на вылов рыбы. На ближайшие три года вопрос заморожен, как бы наши оппоненты не пытались на это повлиять, - рассказал о результатах встречи Андрей Чибис.

Еще одна победа: рыбакам-любителям разрешат сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию, чтобы заработать.

- По мнению Алексея Гордеева, возможность жителям прибрежных территорий сдавать определенный объем выловленной рыбы на переработку позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежей рыбой, - уточнили в правительстве Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU