2020-01-31T09:22:31+03:00
Общество

В Мурманске нашли место для рыбного рынка

Необходимость в нем появилась из-за проекта "Наша рыба"
Мария ПАШЕНКОВА
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Первомайский рынок может получить шанс на развитие, если здесь сделают точку по продаже рыбы. Фото: hibiny.comПервомайский рынок может получить шанс на развитие, если здесь сделают точку по продаже рыбы. Фото: hibiny.com
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Как бы странно это не звучало, но в городе-порту Мурманске нет рыбного магазина или большого специализированного магазина, каким раньше был тот же "Океан". И далеко не все северяне могут позволить себе дары моря, причем речь идет не о деликатеса, а о той же треске.

Прошлым летом в столице Заполярья, а потом и в других муниципалитетах, заработал проект "Наша рыба", а также стала проходить ярмарка, на которой можно купить морепродукты по доступной цене. Правда, не все могут доехать до нее: местом ее проведения выбран торговый центр "Форум", до которого проложен всего один маршрут автобуса, а идти надо в гору

В правительстве региона услышали жалобы северян и ищут другие места для ярмарки. Так на прошедшем региональном рыбохозяйственном совете был озвучен новый план.

- В 2020 году мы хотим сделать из ярмарки рыбный рынок. Сейчас отрабатывается несколько мест, где он будет располагаться. Один из вариантов - это Первомайский рынок, - сообщил журналистам вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Напомним: в Мурманской области определили предварительные участки, где разрешат любительский лов краба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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