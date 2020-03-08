В Мурманске второй раз за неделю горел деревянный дом на улице Капустина
Поздним вечером 7 марта двухэтажный дом №5 на улице Капустина в Мурманске объяли языки пламени. К зданию, где полыхал огонь и вырывались клубы черного дыма, незамедлительно выехали пожарные.
- В 21.53 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании. Оно произошло в нежилом деревянном доме. В результате пожара сгорел мусор в квартире на втором этаже. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
К слову, этот же дом горел совсем недавно, 5 марта. Тогда у деревяшки обгорел фасад и пострадал соседний подъезд. Что же стало причиной обоих пожаров – еще предстоит выяснить.
Напомним: в начале марта в Апатитах горела база отдыха "Экостровская". Огонь полностью уничтожил кухню-столовую.
Горит деревяшка на улице Капустина в Мурманске.Автор: Мурманск ДТП ЧП
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