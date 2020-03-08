2020-03-08T15:30:08+03:00
Происшествия

В Мурманске второй раз за неделю горел деревянный дом на улице Капустина

В результате пожара сгорел мусор в квартире на втором этаже [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Что стало причиной возгорания - пока не известно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МОЧто стало причиной возгорания - пока не известно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО
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Поздним вечером 7 марта двухэтажный дом №5 на улице Капустина в Мурманске объяли языки пламени. К зданию, где полыхал огонь и вырывались клубы черного дыма, незамедлительно выехали пожарные.

- В 21.53 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании. Оно произошло в нежилом деревянном доме. В результате пожара сгорел мусор в квартире на втором этаже. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

К слову, этот же дом горел совсем недавно, 5 марта. Тогда у деревяшки обгорел фасад и пострадал соседний подъезд. Что же стало причиной обоих пожаров – еще предстоит выяснить.

Напомним: в начале марта в Апатитах горела база отдыха "Экостровская". Огонь полностью уничтожил кухню-столовую.

Горит деревяшка на улице Капустина в Мурманске.Автор: Мурманск ДТП ЧП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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