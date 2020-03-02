2020-03-02T13:14:27+03:00
Происшествия

В Апатитах горела база отдыха "Экостровская"

Огонь полностью уничтожил кухню-столовую
Лидия АРСТОВА
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Пожар на базе отдыха начался ночью. Фото: МЧС по Мурманской областиПожар на базе отдыха начался ночью. Фото: МЧС по Мурманской области
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Первый день весны для пребывающих на базе отдыха в Апатитах выдался довольно хлопотным. Вместо мартовского солнца помещение "Экостровской" "согрел" пожар. В ночь на 2 марта спасатели получили сигнал о возгорании здания кухни-столовой. Как рассказали "КП" в пресс-службе МЧС по Мурманской области, огонь охватил и уничтожил все помещение. Почему здание вспыхнуло, пока не известно.

- В 00.24 на пульт поступила команда о возгорании по адресу Апатиты, база отдыха "Экостровская" в здании кухни-столовой. Помещение полностью уничтожено огнем. На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар ликвидирован. В настоящий момент его причины устанавливаются, - сообщил "КП" заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Ранее "КП" сообщала о пожаре на мусоросжигательном заводе. Горели отходы на 50 квадратных метрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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