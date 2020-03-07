2020-03-07T16:58:58+03:00
Общество

Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сеерянка отдыхала во Вьетнаме
Мария ПАШЕНКОВА
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Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус.Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На этой неделе в правительстве Мурманской области состоялось заседание оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения. На нем было заявлено о создании специального обсерватора для изоляции северян с признаками коронавируса.

И вот в нем есть пациент.

- По информации оперативного штаба, вчера в Североморске с симптомами ОРВИ обратилась в скорую помощь гражданка России, недавно вернувшаяся из Вьетнама. Она госпитализирована в специализированный центр инфекционных заболеваний - структурное подразделение Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, проводятся все необходимые исследования для постановки диагноза, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в регионе сейчас превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Из-за этого 6 марта были введены ограничительные мероприятия. Ранее сообщалось о госпитализации нескольких жителей КНР и северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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