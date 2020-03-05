В Мурманске для наблюдения за северянами с признаками коронавируса создали обсерваторий

56 человек в Норвегии, 7 в Финляндии, - столько больных коронавирусом было у наших соседей. В Заполярье, к большому счастью, еще ни одного случая. Но межведомственный оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области собирается регулярно. На очередной встрече стало известно о новых мерах противостояния болезни.

Так, повышенный интерес у Роспотребнадзора региона к северянам, которые прилетают с заграничного отдыха.

- Ежедневно мы получаем от наших коллег информацию, кто из жителей Мурманской области возвращается через «Шереметьево» из других стран. Пока еще никто не прилетал из Южной Кореи и Ирана, которые признаны неблагополучными по ситуации с коронавирусом. Но если такие будут, то им будут выданы постановления о двухнедельной изоляции или в домашних условиях, если у них есть возможность не контактировать с другими родственниками, или в специальных учреждениях. Много северян возвращается из Италии, каждому мы вручаем уведомления о мерах профилактики, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Пристальное внимание и к тем, кто ездил в Норвегию и Финляндию. На пунктах пропуска им измеряют температуру тела и предлагают заполнить анкету, где человек указывает свой маршрут, срок поездки и другие данные, которые могут помочь установить тех, кто контактировал с зараженными, если они будут.

В регионе есть тест-системы: уже сейчас могут проверить на коронавирус тысячу северян. Понадобится больше – завезут. К слову, из резервного фонда регионального бюджета выделили 19 миллионов рублей на закупку транспортного аппарата ЭКМО (берет на себя насосную функцию сердца), 26 защитных костюмов и двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Также региону понадобились специальные изолирующие носилки.

- Для потенциальных больных у нас подготовлено достаточное число боксов. Мы постоянно ведем контроль за теми, у кого тяжелая форма пневмонии или гриппа, берем биологический материал на исследования на коронавирус. Для наблюдения за пациентами создан на базе инфекционного центра при областной больнице обсерваторий, - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. – По средствам защиты мы полностью укомплектованы: это и медицинские маски, и аэрозольная защита, и специальные костюмы. В регионе - превышающее потребности количество аппаратов искусственной вентиляции легких, приборов, которые оценивают насыщение крови кислородом, и есть аппарат мембральной оксигенации для самых тяжелых больных.

А пока коронавирус не добрался до Заполярья, в регионе зафиксировали повышенную заболеваемость ОРВИ и гриппом. Поэтому глава Роспотребнадзора вышла с предложение ввести ограничительные мероприятия. Например, если в классе будет отсутствовать из-за недуга 20% ребят, он уйдет на дистанционное обучение, если 30% и более от всего числа учеников – это коснется всего образовательного учреждения. В садиках всех детей утром будут проверять на признаки болезни, если найдут – отправят на больничный.

Ранее появилась информация, что из-за болезни могут отменить международный праздник спорта «Лыжня дружбы», равно как под такой угрозой могут оказаться и различные встречи на разных уровнях, где руководство области и городов встречаются с делегациями из других стран. Но в данный момент никаких решений не принято.

- Мы давно работаем над тем, что не допустить появление коронавируса в регионе, - отметил глава Мурманской области Андрей Чибис. – Все необходимые меры приняты, их также обсуждали в Москве на правительственном штабе. Поверяем все структуры, которые за это отвечают – работа слаженная.