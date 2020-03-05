Суда Мурманского морского пароходства "Заполярье" и "Северная Земля" продадут на аукционе за долги

5 Март 2020 2020-03-05T08:29:35+03:00

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Весной прошлого года в Великобритании за долги был продан сухогуз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин". Теперь же такая судьба ждет еще два судна компании.

Балкер "Заполярье" и сухогруз "Северная Земля" стоят в портах Испании и не могут уйти на Родину - судовладелец в долгах как в шелках. За стоянку и обслуживание первого судна пароходство должно 1,6 миллиона евро. Именно поэтому их решили продать с молотка.

- Капитан порта Фернандо Рамос, где стоит "Заполярье" пояснил, что вырученные на торгах средства пойдут на оплату долга и на заработную плату российскому экипажу, фактически брошенному в порту, - сообщает Российский профессиональный союз моряков.

"Заполярье" оценили в 3,5 миллиона евро, "Северную Землю" в 3,8 миллиона. сухогруз уже пытались продать на торгах, но покупателей на него не нашлось.

Напомним: Мурманское морское пароходство не раз пытались признать банкротом. В отношении его руководителей, в том числе и бывших, возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU